La tensión entre la compañía y los tenedores de bonos empezó hace dos años, cuando en febrero de 2021 TV Azteca decidió negociar el aplazamiento del pago del cupón correspondiente a ese mes. Entonces la compañía dijo que "confiaba en alcanzar a la brevedad un acuerdo” con miras a mantener su viabilidad financiera y operativa.

Pero en agosto del año pasado TV Azteca recibió un aviso emitido por The Bank of New York Mellon, representante común de los tenedores de deuda, señalando la intención de adelantar el vencimiento del bono por 400 millones de dólares que originalmente era para 2024. La compañía explicó en ese momento que en los últimos 18 meses había amortizado 3,347 millones de pesos de su deuda con costo.

A partir de ese momento TV Azteca dijo en diversos comunicados que estaba en negociaciones con los acreedores.

Pese a los intentos de la empresa de Salinas Pliego para lograr acuerdos con los tenedores, en septiembre pasado el caso fue recibido por la Corte de Bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York e incluso se agendó una primera audiencia para el 8 de diciembre de 2022, la cual fue aplazada sin que hasta la fecha exista una nueva cita.

A finales de febrero, la televisora decidió aplazar indefinidamente la publicación de su reporte financiero al cuarto trimestre de 2022 y con los resultados del año completo.

La televisora reportó en el último reporte financiero que emitió a la Bolsa Mexicana de Valores, correspondiente al tercer trimestre de 2022, un desplome en su utilidad neta de 96% debido a menos publicidad y el tipo de cambio.

Entonces TV Azteca reconoció que las televisoras enfrentan grandes retos para hacerse de publicidad de negocio ante las nuevas formas en que las marcas pueden publicitarse. Pese a que sus ventas se vieron afectadas por este rubro, el flujo operativo (EBITDA, por sus siglas en inglés) logró mantenerse a niveles del tercer trimestre del año anterior.

Por otra parte, la empresa reveló que durante el tercer trimestre terminó de liquidar sus Certificados Bursátiles por 4,000 millones de pesos y vencimiento en 2022 como parte de su compromiso de reorganizar su deuda.

¿Qué sigue para TV Azteca?

José Sagredo, abogado en el despacho GLZ y experto en temas de concursos mercantiles, explicó que TV Azteca aún no está en bancarrota o en concurso mercantil; sin embargo, la compañía sí está obligada a responder el recurso legal de los acreedores para determinar si su situación financiera amerita entrar al Capítulo 11 o bien rechazar la propuesta y buscar otras alternativas.

“Una deuda con sólo tres acreedores no obliga a una empresa a entrar forzosamente en un proceso de concurso mercantil”, detalla Sagredo. "Por cómo está constituido TV Azteca me parece que su respuesta será decir que no", añadió.

Sin embargo, el especialista dijo que si la compañía busca reestructurar sus deudas, lo ideal sería que TV Azteca enfrente el concurso mercantil en México y no en Estados Unidos. "Un concurso mercantil en Estados Unidos implica más costos respecto a México”, dice.

El especialista prevé que los abogados de TV Azteca argumentarán que la jurisdicción de Estados Unidos no es aplicable y sí la de México porque es en donde está el centro principal de sus negocios.

El especialista dijo que la compañía podría responder a la solicitud de sus acreedores esta semana.