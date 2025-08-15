Este viernes, Gonzalo Soto y Eréndira Reyes cuentan que desde el fin de semana, estaciones de servicio de varias ciudades están cerradas por no tener gasolinas y diésel y otras tienen solo un tipo combustible.
Se confirma desabasto de gasolina en varias ciudades
Algunas gasolineras no tienen servicio y los trabajadores dijeron que no han llegado las pipas a dejar los refinados. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 15 agosto 2025 07:10 AM
También platican sobre otros temas:
- Carlos Treviño, exdirector de Pemex, es detenido en Estados Unidos
- Trump asegura que México obedece a EU y Sheinbaum responde: “El pueblo manda”
- Mexicanos en EU ganan hasta 38% menos pese a tener licenciatura o posgrado
- Tubi arrebata 'cancha' a ViX en el streaming deportivo
- Las imágenes son un arma [poco usada] para impulsar la acción climática
