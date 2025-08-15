Se confirma desabasto de gasolina en varias ciudades

También platican sobre otros temas:

- Carlos Treviño, exdirector de Pemex, es detenido en Estados Unidos

- Trump asegura que México obedece a EU y Sheinbaum responde: “El pueblo manda”

- Mexicanos en EU ganan hasta 38% menos pese a tener licenciatura o posgrado

- Tubi arrebata 'cancha' a ViX en el streaming deportivo

- Las imágenes son un arma [poco usada] para impulsar la acción climática

