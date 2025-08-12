Publicidad

Expansión Daily

Trump va por acuerdo de seguridad con México

Sheinbaum y Trump alistan un nuevo tratado ante presión por aranceles. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 12 agosto 2025 06:28 AM

Este martes, Gonzalo Soto y Ari Ortega explican que se alista la firma de un nuevo acuerdo entre México y Estados Unidos en materia de seguridad para detener las amenazas arancelarias y aliviar la presión del presidente estadounidense Donald Trump por el tráfico de fentanilo.

Además, te dan detalles sobre estos temas:

- Nueva reforma ferroviaria le da el control de las vías al Estado

- 1 de cada 3 hogares enfrentaron dificultades para comer por falta de recursos

- Ruptura de vínculos en tiempos digitales: cuando lo que duele sigue en línea

- ¿Listo para el cine? Ecobici y HSBC te llevan a los estrenos

