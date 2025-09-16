Este martes, Gonzalo Soto y Fernando Guarneros, cómo la puesta en marcha del nuevo Poder Judicial se vio marcada por adscripciones que se notificaron semanas después de las elecciones, tribunales funcionando a medias y medidas exprés para capacitar a los jueces electos, todo en medio de recortes presupuestales y cambios en beneficios laborales, junto con la crónica de lo más destacado del primer grito de Claudia Sheinbaum.
Arranque complicado del nuevo Poder Judicial
La transición del Poder Judicial comenzó con retrasos, problemas logísticos y falta de experiencia entre los nuevos juzgadores. De este y otros temas conversamos en Expansión Daily.
mar 16 septiembre 2025 07:05 AM
También hablaron de temas como:
- Hacienda busca acceso total de plataformas digitales para mejorar recaudación
- Pemex va de pilar a lastre de las finanzas de México
- Nuevo Poder Judicial arranca entre desorden, desorganización y quejas
- Estafa en juego: advierten sobre boletos falsos para el Mundial 2026
- Federación de Fútbol de Noruega donará ganancias del partido contra Israel a Médicos Sin Fronteras
