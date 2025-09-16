Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Expansión Daily

Arranque complicado del nuevo Poder Judicial

La transición del Poder Judicial comenzó con retrasos, problemas logísticos y falta de experiencia entre los nuevos juzgadores. De este y otros temas conversamos en Expansión Daily.
mar 16 septiembre 2025 07:05 AM

Este martes, Gonzalo Soto y Fernando Guarneros, cómo la puesta en marcha del nuevo Poder Judicial se vio marcada por adscripciones que se notificaron semanas después de las elecciones, tribunales funcionando a medias y medidas exprés para capacitar a los jueces electos, todo en medio de recortes presupuestales y cambios en beneficios laborales, junto con la crónica de lo más destacado del primer grito de Claudia Sheinbaum.

Publicidad

También hablaron de temas como:

- Hacienda busca acceso total de plataformas digitales para mejorar recaudación
- Pemex va de pilar a lastre de las finanzas de México
- Nuevo Poder Judicial arranca entre desorden, desorganización y quejas
- Estafa en juego: advierten sobre boletos falsos para el Mundial 2026
- Federación de Fútbol de Noruega donará ganancias del partido contra Israel a Médicos Sin Fronteras

Publicidad

Tags

Podcast Reforma al Poder Judicial

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad