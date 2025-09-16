Arranque complicado del nuevo Poder Judicial

Este martes, Gonzalo Soto y Fernando Guarneros, cómo la puesta en marcha del nuevo Poder Judicial se vio marcada por adscripciones que se notificaron semanas después de las elecciones, tribunales funcionando a medias y medidas exprés para capacitar a los jueces electos, todo en medio de recortes presupuestales y cambios en beneficios laborales, junto con la crónica de lo más destacado del primer grito de Claudia Sheinbaum.