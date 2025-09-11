Este jueves, Gonzalo Soto y Eréndira Reyes cuentan que una pipa con casi 50,000 litros de gas sufrió una volcadura en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, lo que provocó explosiones y una fuerte onda expansiva. Esto dejó como saldo más de 70 heridos y decenas de vehículos afectado.
Más de 70 heridos por explosión de pipa en Iztapalapa
Una pipa de gas explotó y se incendió en el Puente de la Concordia. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 11 septiembre 2025 06:18 AM
También comentan estos temas:
- Impuesto a refrescos busca ‘sanar’ gasto de 116,000 mdp en enfermedades crónicas
- México propone arancel para autos, autopartes y motos importadas de China
- Impuesto a videojuegos: un game over para la industria indie nacional
- Charlie Kirk, aliado de Trump, es asesinado en un evento en Utah
- Spotify por fin lanza su servicio de alta calidad
