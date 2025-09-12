Este viernes, Gonzalo Soto e Ivet Rodríguez comparten detalles sobre el Expansión CEO Summit 2025, evento en el que el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, comentó que el gobierno quiere aumentar el acceso al crédito para impulsar el crecimiento de la economía mexicana.
Gobierno busca aumentar el acceso al crédito
Hacienda incluyó iniciativas para lograrlo en la propuesta de Paquete Económico 2026. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 12 septiembre 2025 06:30 AM
Publicidad
Además, hablan de otros temas:
- Aranceles a China, un arma de doble filo para México
- Las apuestas en línea serán vicio caro
- Marina, de ser la mejor evaluada a envuelta en huachicol; "no es incorruptible"
- Memo Ochoa se queda en Europa: firmó con la Liga de Chipre
Publicidad
Newsletter
Publicidad