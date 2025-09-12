Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Expansión Daily

Gobierno busca aumentar el acceso al crédito

Hacienda incluyó iniciativas para lograrlo en la propuesta de Paquete Económico 2026. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 12 septiembre 2025 06:30 AM

Este viernes, Gonzalo Soto e Ivet Rodríguez comparten detalles sobre el Expansión CEO Summit 2025, evento en el que el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, comentó que el gobierno quiere aumentar el acceso al crédito para impulsar el crecimiento de la economía mexicana.

Publicidad

Además, hablan de otros temas:

- Aranceles a China, un arma de doble filo para México

- Las apuestas en línea serán vicio caro

- Marina, de ser la mejor evaluada a envuelta en huachicol; "no es incorruptible"

- Memo Ochoa se queda en Europa: firmó con la Liga de Chipre

Publicidad

Tags

Podcast Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad