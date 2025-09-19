Este viernes, Gonzalo Soto y Tzuara de Luna, ponen bajo la lupa el impacto que el caso de Hernán Bermúdez podría tener en la carrera de Adán Augusto, y cómo Morena intenta contener los daños.
Adán Augusto resiste polémica y afianza su poder en el Senado
Pese a los señalamientos por el caso “La Barredora”, el senador mantiene el control de la bancada de Morena y la Jucopo. De este y otros temas conversamos en Expansión Daily.
vie 19 septiembre 2025 06:06 AM
Publicidad
También nos informan de estos temas:
- Buscan más fiscalización de crowdfunding y advierten desventaja para ahorradores
- México bloquea a personas identificadas por presunto lavado de dinero por Estados Unidos
- Hyundai redirige producción mexicana de SUV Tucson a Canadá ante aranceles de Trump
- ¿No alcanzaste boletos para el Gran Premio de México? Así puedes obtenerlos en la última venta
Publicidad
Newsletter
Publicidad