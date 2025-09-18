Este jueves, Gonzalo Soto y Luz Elena Marcos nos informan que Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo criminal “La Barredora” y exfuncionario en Tabasco, tras ser arrestado en Paraguay el viernes 12 de septiembre, es expulsado y trasladado a México para continuar su proceso legal.
Paraguay entrega a Hernán Bermúdez Requena
Líder de “La Barredora” regresa a México para enfrentar la justicia. De este y otros temas conversamos en Expansión Daily.
jue 18 septiembre 2025 06:13 AM
Igual, no te pierdas temas como:
- Gobierno proyecta 3,496 millones de pesos por control aduanero en 2026, tras años en cero
- Agencia de Transformación toma el control del plan de internet en CFE y Altán
- La crisis de vivienda en CDMX se ha vuelto terreno fértil para estafas inmobiliarias
- OriGen recolecta 100,000 muestras de ADN de mexicanos para estudiar enfermedades
