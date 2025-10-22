Este miércoles, Puri Lucena y Fernando Guarneros comentan que 96% de las extorsiones cometidas en Michoacán durante el año pasado se quedaron sin ser denunciadas y lo que hay detrás de esta situación.
La mayoría de las extorsiones en Michoacán no se denuncia
Prácticamente todo comerciante y agricultor paga cuotas para realizar sus actividades. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 22 octubre 2025 06:10 AM
También hablan sobre otros temas:
- La ola de la IA impulsa el nuevo boom comercial mexicano
- Exjueces ven en conciliación alternativa para evitar a juzgadores sin experiencia
- Celulares reacondicionados permiten ahorros a empresas
- Forward, el programa de FIFA que auspicia milagros rumbo al Mundial
