Lluvias e inundaciones afectan a la Cuarta Transformación

La presidenta Claudia Sheinbaum y gobiernos estatales han sido criticados por la respuesta ante los daños por desastres naturales. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 16 octubre 2025 06:43 AM

Este jueves, David Santiago y Luz Elena Marcos platican sobre las reacciones de ciudadanos y políticos por la falta de respuesta y de disponibilidad de recursos para apoyar a los damnificados por las lluvias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro ahora que desapareció el Fondo de Desastres Naturales.

Además, cuentan detalles de estos temas:

- Aeropuertos de CDMX, Monterrey y Guadalajara se modernizan para el Mundial 2026

- Impuesto a bebidas azucaradas será poco efectivo si no se etiquetan los recursos

- La industria química mexicana enfrenta escasez y millonarios impagos de Pemex

- Mattel impulsa a Barbie con una nueva edición inspirada en La Llorona

