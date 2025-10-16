Este jueves, David Santiago y Luz Elena Marcos platican sobre las reacciones de ciudadanos y políticos por la falta de respuesta y de disponibilidad de recursos para apoyar a los damnificados por las lluvias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro ahora que desapareció el Fondo de Desastres Naturales.
Lluvias e inundaciones afectan a la Cuarta Transformación
La presidenta Claudia Sheinbaum y gobiernos estatales han sido criticados por la respuesta ante los daños por desastres naturales. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 16 octubre 2025 06:43 AM
Además, cuentan detalles de estos temas:
- Aeropuertos de CDMX, Monterrey y Guadalajara se modernizan para el Mundial 2026
- Impuesto a bebidas azucaradas será poco efectivo si no se etiquetan los recursos
- La industria química mexicana enfrenta escasez y millonarios impagos de Pemex
- Mattel impulsa a Barbie con una nueva edición inspirada en La Llorona
