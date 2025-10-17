Publicidad

Refrescos, sueros, tabaco y videojuegos costarán más

Los diputados aprobaron el incremento y la aplicación por primera vez en impuestos a varios productos. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 17 octubre 2025 06:08 AM

Este viernes, Diana Zavala y Mónica Alfaro te cuentan todos los detalles sobre los aumentos que tendrán las bebidas saborizadas que contienen azúcares añadidos, como refrescos y jugos, las bebidas saborizadas con edulcorantes añadidos, como los refrescos de dieta, los sueros orales que contengan azúcares y edulcorantes añadidos, el tabaco, los juegos con apuestas y sorteos y videojuegos considerados violentos para 2026.

También comentan otros temas:

- Más impuestos al tabaco dispararán el mercado ilegal en México

- Pacientes temen que Ley de Amparo sea un obstáculo para acceder a medicamentos

- El sueño de los 100 millones de autos se enfría con la economía global

- Boletos del Mundial 2026: se venden más de un millón, pero los precios generan debate

