Este viernes, Diana Zavala y Mónica Alfaro te cuentan todos los detalles sobre los aumentos que tendrán las bebidas saborizadas que contienen azúcares añadidos, como refrescos y jugos, las bebidas saborizadas con edulcorantes añadidos, como los refrescos de dieta, los sueros orales que contengan azúcares y edulcorantes añadidos, el tabaco, los juegos con apuestas y sorteos y videojuegos considerados violentos para 2026.
Refrescos, sueros, tabaco y videojuegos costarán más
Los diputados aprobaron el incremento y la aplicación por primera vez en impuestos a varios productos. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 17 octubre 2025 06:08 AM
También comentan otros temas:
- Más impuestos al tabaco dispararán el mercado ilegal en México
- Pacientes temen que Ley de Amparo sea un obstáculo para acceder a medicamentos
- El sueño de los 100 millones de autos se enfría con la economía global
- Boletos del Mundial 2026: se venden más de un millón, pero los precios generan debate
