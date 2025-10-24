Publicidad

El GP de México sin Checo aún es negocio

Sergio Pérez será el gran ausente en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez en el Gran Premio de este año. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 24 octubre 2025 06:05 AM

Este viernes, Mariel Ibarra, Alberto Zanela y Tlatoani Carrera platican sobre el impacto económico que ha tenido Sergio Pérez, ya que atrajo patrocinadores e impulsó una fiebre por la Fórmula 1 entre los mexicanos, y el Gran Premio de México, pues a pesar de que el piloto mexicano no está en la parrilla de este año, el evento automovilístico tiene gran relevancia.

Además, comentan otros temas importantes:

- Un cierre prolongado del gobierno de EU amenaza a las cadenas de suministro

- Desde 2019, la extorsión imparable en México

- Basura de SpaceX en Tamaulipas amenaza el ambiente y a la tortuga lora

