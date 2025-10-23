Este jueves, Alberto Verdusco y Mara Echeverría explican que el SAT ajusta el deducible a las aseguradoras, con lo que espera recaudar más de 20,000 millones de pesos al año, pero esto también afectará a los usuarios, porque subirá el pecio de las primas.
Tener un seguro de auto y de gastos médicos mayores costará más
La disposición hará que el precio de las primas suba entre 10 y 20%. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 23 octubre 2025 06:12 AM
Además, te cuentan sobre estos temas:
- Aranceles elevarán costos de autos chinos; empresas buscan amortiguar impacto
- Caso Warner Bros Discovery el síntoma de una industria en crisis
- La CDMX va por “revivir” módulos de policía con vigilancia 24 horas en colonias
- Isaac del Toro regresa a casa: competirá en el Nacional de ciclismo en Ensenada
