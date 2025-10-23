Tener un seguro de auto y de gastos médicos mayores costará más

Además, te cuentan sobre estos temas:

- Aranceles elevarán costos de autos chinos; empresas buscan amortiguar impacto

- Caso Warner Bros Discovery el síntoma de una industria en crisis

- La CDMX va por “revivir” módulos de policía con vigilancia 24 horas en colonias

- Isaac del Toro regresa a casa: competirá en el Nacional de ciclismo en Ensenada

