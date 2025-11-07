Fantasía y Aventuras: ¿La viste o lo leíste? Historias visuales que salieron de la página

En esta nueva entrega, viajamos a mundos llenos de magia, reinos imposibles y héroes que desafían su destino. Nuestra comunidad compartió sus historias favoritas de “Fantasía y aventuras”, esas que lograron transportarnos más allá de las páginas y nos regalaron universos inolvidables en la pantalla. ¿Lo mejor? Todas estas adaptaciones cinematográficas y series están disponibles en plataformas como HBO Max, Prime Video y Disney+. ¿Cuál de estos mundos te gustaría volver a visitar?

Fantasía y aventuras

​​Dragones, reinos lejanos y viajes que cambian el destino de los protagonistas… aquí la imaginación no tiene límites. En esta selección, los oyentes de Expansión Daily eligieron historias que lograron traspasar las páginas y cobrar vida en producciones que hoy nos dejaron con experiencias visuales inolvidables.

1. La saga de Harry Potter, J.K. Rowling: Diana Gante, reportera de Expansión, nos recuerda el mundo de Hogwarts, donde un joven huérfano descubre que es un mago y debe enfrentarse al mago oscuro que marcó su destino. A lo largo de ocho películas, protagonizadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, la historia creció junto con toda una generación, transformándose en un fenómeno cultural global. Puedes revivir toda la magia en HBO Max.

2. El señor de los anillos, J. R. R. Tolkien: Un clásico recomendado por Paola Mendoza Jasso. La épica historia de Frodo Bolsón y su viaje para destruir el Anillo Único se convirtió en una de las sagas más influyentes de todos los tiempos. Llevada al cine por Peter Jackson, la trilogía fue filmada en Nueva Zelanda y reconocida con múltiples premios Óscar, incluyendo Mejor Película por El retorno del rey. Puedes verla en Prime Video.

3. El conde de Montecristo, Alejandro Dumas: Una historia de venganza, traición y redención, seleccionada por Marco Antonio Méndez Padilla. El joven Edmond Dantès es injustamente encarcelado, y años después, escapa decidido a ajustar cuentas con quienes lo traicionaron. La película de 2002, disponible en Prime Video, ofrece una versión vibrante del clásico, con actuaciones de Jim Caviezel, Guy Pearce y un joven Henry Cavill.

4. Un monstruo viene a verme, Patrick Ness y Siobhán Dowd: Un niño llamado Conor debe enfrentar la enfermedad de su madre y sus propios temores con la ayuda de un monstruo que cobra vida de un antiguo árbol. Esta historia, recomendada por Amin Lopez, combina lo real con lo fantástico en una emotiva reflexión sobre la pérdida y la imaginación. La película de 2016, dirigida por J. A. Bayona y con la voz de Liam Neeson, mezcla imagen real y animación para un resultado visualmente poderoso que puedes ver en Prime Video.

5. Las crónicas de Narnia, C. S. Lewis: Cuatro hermanos descubren un guardarropa que los transporta a Narnia, un reino donde animales hablan y la magia gobierna el destino. Allí deben enfrentarse a la temible Bruja Blanca, interpretada por Tilda Swinton. Estrenada en 2005, la trilogía cinematográfica destacó por su espectacular diseño visual y su mensaje de valor y esperanza. Revive la saga en Disney +.

6. Juego de tronos, George R. R. Martin: Esta historia nos tuvo pegados a la televisión… y después a la plataforma de HBO Max, todos los domingos por ocho temporadas. Un relato donde los reinos se enfrentan por el poder en un mundo lleno de dragones, traiciones y guerras interminables. La serie basada en la saga Canción de hielo y fuego se convirtió en una de las producciones más premiadas de la historia. Entre batallas épicas y giros