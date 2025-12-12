Publicidad

Chivas anuncia la salida de Javier ‘Chicharito’ Hernández

El Rebaño Sagrado oficializó la salida del histórico delantero mexicano tras un periodo con pocas luces. De este y otros temas conversamos en Expansión Daily.
vie 12 diciembre 2025 07:24 AM
Chivas anuncia la salida de Javier Chicharito Hernández; además, el pacto de la presidenta Claudia Sheinbaum con los gobernadores para combatir la extorsión. (Fotoarte: Expansión)

Este viernes, Alberto Verdusco, Rosalía Lara y Tlatoani Carrera analizan la sorpresiva salida de Javier ‘Chicharito’ Hernández de Chivas, un movimiento que llega después de un cierre de torneo marcado por decisiones clave y cuestionamientos sobre su rol en el equipo. La mesa también revisa el legado que deja en el club y las ligas donde podría continuar su carrera.

Y muchos más temas de tu interés cómo:

- Sheinbaum y gobernadores pactan trabajo conjunto para frenar extorsiones

- China advierte que los aranceles que México pondrá a los autos son "unilaterales" y "proteccionistas"

- Estados Unidos prepara la incautación de más petroleros cerca de Venezuela

