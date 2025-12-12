Este viernes, Alberto Verdusco, Rosalía Lara y Tlatoani Carrera analizan la sorpresiva salida de Javier ‘Chicharito’ Hernández de Chivas, un movimiento que llega después de un cierre de torneo marcado por decisiones clave y cuestionamientos sobre su rol en el equipo. La mesa también revisa el legado que deja en el club y las ligas donde podría continuar su carrera.
Chivas anuncia la salida de Javier ‘Chicharito’ Hernández
El Rebaño Sagrado oficializó la salida del histórico delantero mexicano tras un periodo con pocas luces. De este y otros temas conversamos en Expansión Daily.
vie 12 diciembre 2025 07:24 AM
