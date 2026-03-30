Este lunes 30 de marzo en el Podcast de Expansión, Alberto Verdusco, jefe de información de Expansión y Eréndira Reyes, editora de Tecnología, conversan sobre los temas más relevantes de la crisis energética, las acciones por parte de los estados sedes mundialistas para combatir la trata de personas, y los cárteles mexicanos que son los responsables de más de 210,000 muertes violentas en el país.
La mezcla mexicana de petróleo rebasa los 100 dólares por barril
En el arranque de Semana Santa, los editores de Expansión conversan sobre el aumento del precio del barril de petróleo derivado de la guerra en Irán.
lun 30 marzo 2026 08:02 AM
Publicidad
Entre los temas de este lunes 30 de marzo se encuentran los siguientes:
- La mezcla mexicana de petróleo rebasa los 100 dólares por barril
- Sedes del Mundial refuerzan combate a la trata de infancias y adolescencias con fines sexuales
- Cinco cárteles, los responsables de 210,000 muertes violentas en el país en casi 20 años
- Los gamers en PC superarán a los de consolas en 2028
- Andrea Bochelli en el Zócalo: CDMX ofrece concierto gratis durante su gira por 30 años de carrera
Publicidad
No te pierdas de lunes a viernes un capítulo nuevo del Expansión Daily a partir de las 06:00 horas en los canales oficiales de Grupo Expansión:
Publicidad
Newsletter
Publicidad