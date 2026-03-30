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Expansión Daily

La mezcla mexicana de petróleo rebasa los 100 dólares por barril

En el arranque de Semana Santa, los editores de Expansión conversan sobre el aumento del precio del barril de petróleo derivado de la guerra en Irán.
lun 30 marzo 2026 08:02 AM
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La guerra en Irán impacta con el aumento en los energéticos como el petróleo, entre los temas del episodio del lunes 30 de marzo del Podcast de Expansión. (Fotoarte: Expansión / Gemini IA)

Este lunes 30 de marzo en el Podcast de Expansión, Alberto Verdusco, jefe de información de Expansión y Eréndira Reyes, editora de Tecnología, conversan sobre los temas más relevantes de la crisis energética, las acciones por parte de los estados sedes mundialistas para combatir la trata de personas, y los cárteles mexicanos que son los responsables de más de 210,000 muertes violentas en el país.

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Petróleo Inseguridad

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