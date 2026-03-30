Entre los temas de este lunes 30 de marzo se encuentran los siguientes:

- La mezcla mexicana de petróleo rebasa los 100 dólares por barril

- Sedes del Mundial refuerzan combate a la trata de infancias y adolescencias con fines sexuales

- Cinco cárteles, los responsables de 210,000 muertes violentas en el país en casi 20 años

- Los gamers en PC superarán a los de consolas en 2028

- Andrea Bochelli en el Zócalo: CDMX ofrece concierto gratis durante su gira por 30 años de carrera

