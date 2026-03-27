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La mezcla mexicana de petróleo rebasa los 100 dólares por barril

El precio de la mezcla de crudo, publicada por Pemex, se disparó ya 58% en comparación con el precio previo al conflicto en Medio Oriente. Es la primera vez que alcanza esta cotización desde 2022.
vie 27 marzo 2026 07:39 PM
mezcla mexicana de petroleo 100 dolares
La mezcla mexicana de exportación no rebasaba los 100 dólares desde 2022, cuando estalló el conflicto entre Ucrania y Rusia. (Arkadij Schell/Getty Images)

La mezcla mexicana de exportación de petróleo rebasó los 100 dólares por barril, de acuerdo con información oficial publicada por Pemex, debido a la guerra en Medio Oriente, que ya ocasionó interrupciones históricas en el flujo de energéticos a través del Estrecho de Ormuz.

Es la primera vez que el crudo nacional alcanza esta cotización desde 2022, cuando comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia.

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El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán provocó una escalada que paralizó el flujo de petróleo y gas en Medio Oriente. El impacto en los precios del petróleo impactó principalmente a la cotización del crudo Brent (Gran Bretaña) y en menor medida al WTI y a la propia mezcla mexicana de exportación .

No obstante, este viernes, la paraestatal publicó que el precio llegó a los 100.01 dólares por barril, lo cual representa un incremento de 58% en comparación con la cotización previa al inicio del conflicto.

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La mezcla mexicana de crudo es un pilar clave de las finanzas públicas, según estimaciones de Hacienda, una variación de un dólar en su precio promedio implica un efecto cercano a 600 millones de dólares en los ingresos del país. El aumento de los precios de los energéticos, sin embargo, también provoca que el gobierno active los subsidios al IEPS para combustibles.

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Pemex Petróleo

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