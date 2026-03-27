La mezcla mexicana de petróleo rebasa los 100 dólares por barril

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán provocó una escalada que paralizó el flujo de petróleo y gas en Medio Oriente. El impacto en los precios del petróleo impactó principalmente a la cotización del crudo Brent (Gran Bretaña) y en menor medida al WTI y a la propia mezcla mexicana de exportación .

No obstante, este viernes, la paraestatal publicó que el precio llegó a los 100.01 dólares por barril, lo cual representa un incremento de 58% en comparación con la cotización previa al inicio del conflicto.

La mezcla mexicana de crudo es un pilar clave de las finanzas públicas, según estimaciones de Hacienda, una variación de un dólar en su precio promedio implica un efecto cercano a 600 millones de dólares en los ingresos del país. El aumento de los precios de los energéticos, sin embargo, también provoca que el gobierno active los subsidios al IEPS para combustibles.