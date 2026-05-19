Este martes, Alberto Verdusco y Octavio Torres comentan el bloqueo de las cuentas de los funcionarios de Sinaloa señalados por presuntos nexos con el crimen organizado, entre los que están ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázares.
UIF bloquea cuentas de señalados por Estados Unidos
El bloqueo se hizo para proteger la integridad del sistema financiero mexicano. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 19 mayo 2026 07:38 AM
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