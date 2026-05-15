Este viernes Alberto Verdusco, Luz Elena Marcos y Tlatoani Carrera nos comentan sobre cómo las reformas legales no han sido suficientes para fortalecer el combate al lavado de dinero en México, en medio de presiones externas, cuestionamientos por medidas controvertidas y un sector empresarial que aún enfrenta obstáculos para cumplir con la regulación.
México refuerza antilavado, pero sin impulso suficiente
El país enfrenta un escenario delicado tras la evaluación internacional que advierte debilidades persistentes en su sistema antilavado. De este y otros temas conversamos en Expansión Daily.
vie 15 mayo 2026 06:57 AM
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