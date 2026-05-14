Este jueves Mónica Alfaro y Eréndira Reyes nos hablan sobre el trasfondo político y estratégico de la visita de Trump a China, un movimiento que combina intereses económicos, tensiones tecnológicas y disputas globales en un momento clave para el equilibrio internacional.
Trump lleva a China los gigantes tech para negociar cara a cara
Trump viaja a China acompañado por líderes de grandes tecnológicas para presionar por mejores condiciones comerciales y frenar el avance chino en sectores clave. De este y otros temas conversamos en Expansión Daily.
jue 14 mayo 2026 06:34 AM
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