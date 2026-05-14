Trump lleva a China los gigantes tech para negociar cara a cara

También cuentan todo lo que debes saber sobre otros temas:

- Sheinbaum niega que la CIA opere en México y dice que su participación en Chihuahua violó la Constitución

- Hacienda confía en acciones para dar revés a perspectiva negativa de S&P

- La CDMX estima 'anotarse' 50,000 mdp de derrama económica durante el Mundial

- Ecobici se expande a Tasqueña y tendrá conexión con Ciclovía en Tlalpan