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Expansión Daily

Trump lleva a China los gigantes tech para negociar cara a cara

Trump viaja a China acompañado por líderes de grandes tecnológicas para presionar por mejores condiciones comerciales y frenar el avance chino en sectores clave. De este y otros temas conversamos en Expansión Daily.
jue 14 mayo 2026 06:34 AM

Este jueves Mónica Alfaro y Eréndira Reyes nos hablan sobre el trasfondo político y estratégico de la visita de Trump a China, un movimiento que combina intereses económicos, tensiones tecnológicas y disputas globales en un momento clave para el equilibrio internacional.

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También cuentan todo lo que debes saber sobre otros temas:

- Sheinbaum niega que la CIA opere en México y dice que su participación en Chihuahua violó la Constitución

- Hacienda confía en acciones para dar revés a perspectiva negativa de S&P

- La CDMX estima 'anotarse' 50,000 mdp de derrama económica durante el Mundial

- Ecobici se expande a Tasqueña y tendrá conexión con Ciclovía en Tlalpan

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Trump, la amenaza comercial Elon Musk China

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