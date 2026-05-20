Este miércoles, Puri Lucena y Selene Ramírez cuentan lo que está pasando con el proyecto Perfect Day México de Royal Caribbean Group, ya que el gobierno federal se convirtió en una barrera para su desarrollo, y el mercado reaccionó de forma negativa para la empresa estadounidense.
Semarnat frena proyecto de Royal Caribbean en Mahahual
Perfect Day México busca transformar a Mahahual en un destino turístico exclusivo para cruceristas. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 20 mayo 2026 07:48 AM
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