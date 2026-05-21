Este jueves, Alberto Verdusco y Diana Gante comentan las consecuencias del control de precios de los combustibles en México para contener la inflación, ya que el ajuste en los incentivos al diésel y las gasolinas impulsan delitos como el robo de ductos, la adulteración de combustibles y el huachicol fiscal.
El tope a las gasolinas incentiva el robo a Pemex
Contener el alza de los precios de los combustibles aumenta el atractivo de varios delitos. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 21 mayo 2026 08:01 AM
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Además, cuentan otros temas importantes:
- Moody's baja la calificación crediticia de México por debilidad fiscal
- El costo de la deuda rebasa la inversión en infraestructura en vísperas del Plan México
- EU presenta cargos contra Raúl Castro, en una escalada de su conflicto con Cuba
- El primer tren de la ruta AIFA-Pachuca llegará en septiembre de 2026
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