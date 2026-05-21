El tope a las gasolinas incentiva el robo a Pemex

Además, cuentan otros temas importantes:

- Moody's baja la calificación crediticia de México por debilidad fiscal

- El costo de la deuda rebasa la inversión en infraestructura en vísperas del Plan México

- EU presenta cargos contra Raúl Castro, en una escalada de su conflicto con Cuba

- El primer tren de la ruta AIFA-Pachuca llegará en septiembre de 2026