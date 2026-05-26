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Expansión Daily

'Andy' López Beltrán buscará diputación federal

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador renunció a la Secretaría de Organización de Morena. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 26 mayo 2026 07:22 AM
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En este episodio, Mónica Alfaro y Selene Ramírez platican sobre la renuncia de Andrés Manuel López Beltrán a su cargo como secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para competir por una candidatura a diputado federal por Tabasco.

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