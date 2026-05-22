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Expansión Daily

Televisa y Dish son los más afectados en la caída de clientes de televisión de paga

El crecimiento del streaming ha llevado a que la televisión de paga pierda suscriptores. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 22 mayo 2026 06:08 AM
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Este viernes, Mónica Alfaro, Tlatoani Carrera y Tzuara De Luna hablan sobre la caída de clientes de televisión de paga, pues este servicio de entretenimiento perdió más de 5 millones de usuarios, y Dish y Televisa encabezan estas pérdidas.

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