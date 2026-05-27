En este episodio, Alberto Verdusco e Ivet Rodríguez cuentan que la cadena hotelera Marriott reconoció que el contexto internacional ha retrasado las decisiones de viaje de muchos aficionados y algunos hechos de violencia afectaron la percepción sobre destinos turísticos mexicanos, pero el grupo espera un repunte de compras de última hora en las dos semanas previas al arranque del Mundial 2026.
El Mundial aún no llena hoteles, pero se esperan reservas de última hora
La expectativa era que el Mundial trajera una ola de reservaciones hoteleras en México. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 27 mayo 2026 06:37 AM
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Además, comentan los detalles más interesantes de estos temas:
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