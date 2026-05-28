Banxico recorta pronóstico de crecimiento para México

También explican lo que debes saber sobre otros temas:

- En pláticas formales del T-MEC, México pelea por trato regional ante aranceles de Estados Unidos

- Liverpool expande su crédito masivo con minipagos en Suburbia y alcanza 200,000 cuentas activas

- “Vamos a la guerra contra los cárteles”, dice el Gobierno de Trump

- México va contra la intromisión de Trump en elecciones, mientras Estados Unidos ve incómoda a la 4T

- Ciudad de México habilita cinco nuevas estaciones de Ecobici para el Mundial 2026