Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Expansión Daily

Banxico recorta pronóstico de crecimiento para México

El banco central espera que el Producto Interno Bruto crezca 1.1%. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 28 mayo 2026 07:52 AM
Añadir Expansión en Google

En este episodio, Mónica Alfaro y Fernando Guarneros comentan que el Banco de México redujo sus pronósticos para la economía mexicana, ya que prevé que el Producto Interno Bruto crezca 1.1%, después de que en febrero pasado estimara 1.6%.

Publicidad

También explican lo que debes saber sobre otros temas:

- En pláticas formales del T-MEC, México pelea por trato regional ante aranceles de Estados Unidos

- Liverpool expande su crédito masivo con minipagos en Suburbia y alcanza 200,000 cuentas activas

- “Vamos a la guerra contra los cárteles”, dice el Gobierno de Trump

- México va contra la intromisión de Trump en elecciones, mientras Estados Unidos ve incómoda a la 4T

- Ciudad de México habilita cinco nuevas estaciones de Ecobici para el Mundial 2026

Publicidad

Tags

Podcast Producto Interno Bruto (PIB)

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad