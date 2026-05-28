En este episodio, Mónica Alfaro y Fernando Guarneros comentan que el Banco de México redujo sus pronósticos para la economía mexicana, ya que prevé que el Producto Interno Bruto crezca 1.1%, después de que en febrero pasado estimara 1.6%.
Banxico recorta pronóstico de crecimiento para México
El banco central espera que el Producto Interno Bruto crezca 1.1%. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 28 mayo 2026 07:52 AM
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