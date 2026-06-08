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Expansión Daily

Sheinbaum presenta Olinia, vehículo eléctrico diseñado en México

En el Podcast de Expansión, se analiza cómo llega México en cuestiones sociopolíticas y económicas en la semana de arranque del Mundial de Futbol.
lun 08 junio 2026 07:17 AM
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"Misión cumplida", declaró la presidenta Sheunbaum al presentar Olinia, el primer automóvil eléctrico creado por el gobierno federal; este tema y otros de cara a la justa deportiva en el episodio de hoy. (Foto: Especial )

En el arranque de semana en la que también arranca el Mundial de Futbol 2026, Mónica Alfaro, editora de broadcasting conversa con Tzuara de Luna, reportera de Empresas sobre lo que se prevé respecto a la derrama económica, además de las tensiones sociopolíticas que vive actualmente el país.

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Los temas del Podcast del Expansión Daily de este lunes 8 de junio son los siguientes:

- México encara desaceleración en Norteamérica con más presión que sus socios del T-MEC

- El juego fuera de la cancha: el Mundial 2026 arranca en México en medio de tensiones y desigualdades

- Sheinbaum presenta Olinia, vehículo eléctrico diseñado en México

- La industria wellness 'mete la pierna' para disputar aficionados durante el Mundial

- Katia Itzel García , la mujer que se invitó sola a la fiesta más grande del mundo

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No te pierdas de lunes a viernes a partir de las 06:00 horas un nuevo capítulo del Expansión Daily a través de sus canales oficiales.

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T-MEC Mundial de Futbol 2026

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