El Mundial 2026 abre una nueva batalla en México: el imperio de los refrescos contra la industria del wellness

No obstante, las compañías asociadas históricamente con refrescos también están apostando por el bienestar. Solano señala que Coca-Cola FEMSA y Arca Continental han acelerado el crecimiento de categorías como bebidas sin azúcar, isotónicas, hidratación funcional y productos con proteína para responder a consumidores cada vez más preocupados por su salud.
“Sí se observa una tendencia estructural creciente hacia productos wellness y nutrición deportiva dentro de los portafolios de empresas, aunque convive con el core tradicional. Las compañías están priorizando el valor y el mix, con mayor énfasis en categorías como bebidas sin azúcar, isotónicas y opciones funcionales, impulsadas tanto por cambios en preferencias del consumidor como por presiones regulatorias”, señaló el especialista a Expansión.
Además, apunta que Coca-Cola Femsa ha acelerado la expansión de su portafolio wellness y de nutrición deportiva como una estrategia clave para penetrar en nuevos momentos de consumo en América Latina, logrando que sus categorías de agua y bebidas no carbonatadas registren crecimientos constantes de doble dígito.
Mientras que Arca Continental ha convertido a los productos funcionales y deportivos en su segundo frente comercial más rentable, logrando que el volumen de venta de estas categorías supere por amplio margen el ritmo de crecimiento de los refrescos tradicionales.
Eventos deportivos estimulan consumo de refrescos
Ana Larrañaga, investigadora de El Poder del Consumidor, explica que aunque los etiquetados frontales han reducido parcialmente la compra de productos con exceso de azúcar y sodio, especialmente entre padres de familia, México sigue registrando niveles muy elevados de consumo de bebidas azucaradas.
La especialista añade que la asociación entre marcas refresqueras y eventos deportivos transfiere atributos positivos del deporte a los productos, fortaleciendo su percepción entre los consumidores, especialmente los jóvenes.
"El deporte se asocia con salud, se asocia con bienestar, se asocia con un buen estado físico. Todo eso hace que se transfieran en la mentalidad del consumidor ciertos valores positivos del deporte hacia el producto", señala la especialista y explica que las marcas son vistas como positivas cuando se les asocia con el mundial de la FIFA, según estudios recientes.
Katia García, investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, estimó que el consumo de bebidas azucaradas estuvo asociado con 512,970 nuevos casos de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares en los países latinoamericanos que participarán en la Copa del Mundo de 2026.
De acuerdo con un análisis basado en un estudio publicado en Nature Medicine, México concentra la mayor carga, con 230,275 casos, seguido por Brasil, con 138,704, y Colombia, con 107,969. Argentina registró 40,195 casos, mientras que Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay sumaron otros 45,592 casos.