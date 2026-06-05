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La industria wellness 'mete la pierna' para disputar aficionados durante el Mundial

La economía del bienestar, con un mercado de actividad física de 18,700 mdd, llega al Mundial para pelear un terreno dominado por una industria refresquera que vende más de 26,000 millones de litros al año.
vie 05 junio 2026 05:55 AM
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El Mundial 2026 abre una nueva batalla en México: el imperio de los refrescos contra la industria del wellness
De acuerdo con datos de KPMG, el 23% de los consumidores en México gastarán dinero para comprar alimentos y bebidas para disfrutar los partidos del Mundial 2026. Pero la fiebre mundialista sigue favoreciendo a las categorías tradicionales. (Foto: Alex Grimm/Getty Images)

La industria wellness llega al Mundial 2026 dispuesta a disputar el balón para quedarse con una parte del gasto de los aficionados del torneo de futbol, un flujo que durante décadas benefició solo a los grandes ganadores comerciales de refrescos, cervezas y botanas.

La industria llega a la cita mundialista con México convertido en una potencia en la economía del wellness al ocupar el lugar 13 mundial en actividad física, con un mercado valuado en 18,700 millones de dólares en 2024, de acuerdo con el Global Wellness Institute.

Este dinamismo se refleja en México, que se ha consolidado como una de las potencias de la región con un crecimiento anual en el mercado de la actividad física del 10.8% y del 13% en el del bienestar mental desde el 2019, de acuerdo con datos del Global Wellness Economy Monitor 2025.

El sector de bienestar mental alcanzó 4,890 millones de dólares y el turismo de bienestar otros 16,700 millones, ubicando a México entre los principales mercados del planeta.

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El auge se refleja en una mayor presencia de gimnasios, suplementos, bebidas funcionales y plataformas de comercio electrónico enfocadas en salud y rendimiento físico.

Empresas como Glanbia Performance Nutrition estiman que el mercado local de nutrición deportiva ronda los 1,800 millones de dólares y podría crecer hasta 3,900 millones hacia 2033. Para Mónica McGurk, CEO de la empresa, México es uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento para la nutrición deportiva en la región.

"La nutrición deportiva dejó de ser exclusiva de atletas de alto rendimiento. Hoy forma parte de la rutina de personas que buscan bienestar, salud y un mejor estilo de vida", señaló McGurk, quien tiene bajo su marca uno de los productos que es patrocinador oficial de la Selección Mexicana.

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La tendencia responde también a un cambio en las prioridades de los consumidores. El estudio Consumer Pulse 2026 de Bain & Company encontró que 40% de los mexicanos reporta niveles altos o extremos de estrés y que la salud y el bienestar se han convertido en una de sus principales preocupaciones. En ese contexto, el ejercicio y la nutrición deportiva comienzan a venderse como herramientas para mejorar tanto la condición física como la estabilidad emocional.

La pelea frente a los refrescos

A pesar del tamaño de la economía wellness en México, esta todavía palidece en uno de los países con mayor consumo de bebidas azucaradas en el mundo.

El mercado mexicano de refrescos carbonatados genera alrededor de 27,000 millones de dólares anuales. En 2025, los mexicanos consumieron más de 26,278 millones de litros de bebidas azucaradas, de acuerdo con estimaciones de Euromonitor International, recogidas por la Alianza por la Salud Alimentaria.

De acuerdo con datos de KPMG, el 23% de los consumidores en México gastarán dinero para comprar alimentos y bebidas para disfrutar los partidos del Mundial 2026. Pero la fiebre mundialista sigue favoreciendo a las categorías tradicionales.

Roberto Solano, analista de inversiones de Monex, estima que el torneo impulsará el consumo de bebidas, botanas y alimentos de alto contenido calórico, con incrementos que podrían alcanzar hasta 25% en momentos clave debido a reuniones familiares, bares, restaurantes y zonas de aficionados.

Para las empresas de bebidas, el Mundial podría traducirse en aumentos de entre 0.5% y 1.5% en volumen y hasta 10% en ingresos.

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No obstante, las compañías asociadas históricamente con refrescos también están apostando por el bienestar. Solano señala que Coca-Cola FEMSA y Arca Continental han acelerado el crecimiento de categorías como bebidas sin azúcar, isotónicas, hidratación funcional y productos con proteína para responder a consumidores cada vez más preocupados por su salud.

“Sí se observa una tendencia estructural creciente hacia productos wellness y nutrición deportiva dentro de los portafolios de empresas, aunque convive con el core tradicional. Las compañías están priorizando el valor y el mix, con mayor énfasis en categorías como bebidas sin azúcar, isotónicas y opciones funcionales, impulsadas tanto por cambios en preferencias del consumidor como por presiones regulatorias”, señaló el especialista a Expansión.

Además, apunta que Coca-Cola Femsa ha acelerado la expansión de su portafolio wellness y de nutrición deportiva como una estrategia clave para penetrar en nuevos momentos de consumo en América Latina, logrando que sus categorías de agua y bebidas no carbonatadas registren crecimientos constantes de doble dígito.

Mientras que Arca Continental ha convertido a los productos funcionales y deportivos en su segundo frente comercial más rentable, logrando que el volumen de venta de estas categorías supere por amplio margen el ritmo de crecimiento de los refrescos tradicionales.

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Eventos deportivos estimulan consumo de refrescos

Ana Larrañaga, investigadora de El Poder del Consumidor, explica que aunque los etiquetados frontales han reducido parcialmente la compra de productos con exceso de azúcar y sodio, especialmente entre padres de familia, México sigue registrando niveles muy elevados de consumo de bebidas azucaradas.

La especialista añade que la asociación entre marcas refresqueras y eventos deportivos transfiere atributos positivos del deporte a los productos, fortaleciendo su percepción entre los consumidores, especialmente los jóvenes.

"El deporte se asocia con salud, se asocia con bienestar, se asocia con un buen estado físico. Todo eso hace que se transfieran en la mentalidad del consumidor ciertos valores positivos del deporte hacia el producto", señala la especialista y explica que las marcas son vistas como positivas cuando se les asocia con el mundial de la FIFA, según estudios recientes.

Katia García, investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, estimó que el consumo de bebidas azucaradas estuvo asociado con 512,970 nuevos casos de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares en los países latinoamericanos que participarán en la Copa del Mundo de 2026.

De acuerdo con un análisis basado en un estudio publicado en Nature Medicine, México concentra la mayor carga, con 230,275 casos, seguido por Brasil, con 138,704, y Colombia, con 107,969. Argentina registró 40,195 casos, mientras que Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay sumaron otros 45,592 casos.

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