El Mundial 2026 abre una nueva batalla en México: el imperio de los refrescos contra la industria del wellness

El auge se refleja en una mayor presencia de gimnasios, suplementos, bebidas funcionales y plataformas de comercio electrónico enfocadas en salud y rendimiento físico.

Empresas como Glanbia Performance Nutrition estiman que el mercado local de nutrición deportiva ronda los 1,800 millones de dólares y podría crecer hasta 3,900 millones hacia 2033. Para Mónica McGurk, CEO de la empresa, México es uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento para la nutrición deportiva en la región.

"La nutrición deportiva dejó de ser exclusiva de atletas de alto rendimiento. Hoy forma parte de la rutina de personas que buscan bienestar, salud y un mejor estilo de vida", señaló McGurk, quien tiene bajo su marca uno de los productos que es patrocinador oficial de la Selección Mexicana.

La tendencia responde también a un cambio en las prioridades de los consumidores. El estudio Consumer Pulse 2026 de Bain & Company encontró que 40% de los mexicanos reporta niveles altos o extremos de estrés y que la salud y el bienestar se han convertido en una de sus principales preocupaciones. En ese contexto, el ejercicio y la nutrición deportiva comienzan a venderse como herramientas para mejorar tanto la condición física como la estabilidad emocional.

La pelea frente a los refrescos

A pesar del tamaño de la economía wellness en México, esta todavía palidece en uno de los países con mayor consumo de bebidas azucaradas en el mundo.

El mercado mexicano de refrescos carbonatados genera alrededor de 27,000 millones de dólares anuales. En 2025, los mexicanos consumieron más de 26,278 millones de litros de bebidas azucaradas, de acuerdo con estimaciones de Euromonitor International, recogidas por la Alianza por la Salud Alimentaria.

De acuerdo con datos de KPMG, el 23% de los consumidores en México gastarán dinero para comprar alimentos y bebidas para disfrutar los partidos del Mundial 2026. Pero la fiebre mundialista sigue favoreciendo a las categorías tradicionales.

Roberto Solano, analista de inversiones de Monex, estima que el torneo impulsará el consumo de bebidas, botanas y alimentos de alto contenido calórico, con incrementos que podrían alcanzar hasta 25% en momentos clave debido a reuniones familiares, bares, restaurantes y zonas de aficionados.

Para las empresas de bebidas, el Mundial podría traducirse en aumentos de entre 0.5% y 1.5% en volumen y hasta 10% en ingresos.