México es el socio más vulnerable del T-MEC: enfrenta la desaceleración de EU y Canadá con presión extra

En su más reciente panorama económico regional, Export Development Canada (EDC) estimó que la economía mexicana crecerá 1.7% en 2026, una tasa inferior a la de Estados Unidos y lejos del impulso que prometía el nearshoring para el país.

La proyección se acerca a la del Fondo Monetario Internacional (FMI), que anticipa una expansión de 1.6%, aunque resulta más optimista que la de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que prevé un crecimiento de apenas 0.8%.

La desaceleración mexicana ocurre en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos, una menor confianza de inversionistas y cambios internos que elevaron la percepción de riesgo. Entre ellos destacan la reforma judicial, la desaparición de organismos autónomos y las restricciones en sectores estratégicos como energía y minerales críticos.

El organismo canadiense incluso señaló que algunas empresas extranjeras optaron por cancelar o pausar proyectos de inversión extranjera en el país.

Como reportó Expansión, ese entorno ya pasa factura a la economía mexicana . Un informe de Oxford Economics, elaborado para la Cámara de Comercio Internacional (ICC), estima que la volatilidad de la política comercial estadounidense redujo 6.8% la inversión en México durante 2025.

La cifra equivale a alrededor de 17,400 millones de dólares en proyectos que se pospusieron o dejaron de concretarse.

Cuando las compañías desconocen las condiciones comerciales que enfrentarán en los próximos años, suelen retrasar ampliaciones de capacidad, nuevas plantas o proyectos de expansión.

La diferencia con sus socios comerciales comienza a hacerse evidente, porque mientras México enfrenta mayores obstáculos para atraer capital, Estados Unidos mantiene una trayectoria más sólida. EDC prevé que la economía estadounidense crecerá 2.3%, apoyada por la fortaleza del consumo interno y por menores tasas de interés.

Canadá tampoco escapa a las presiones derivadas de los aranceles estadounidenses sobre acero, aluminio y energía. Sin embargo, la institución espera que su economía avance 1.3% que, si bien es menor a lo de México, destaca una ventaja frente a este: una menor dependencia de un solo mercado.

Las cifras oficiales de Canadá muestran que 71.7% de sus exportaciones tuvieron como destino Estados Unidos en 2025. Aunque la proporción sigue alta, representa una reducción frente al 75.9% registrado en 2024.

México y su dependencia comercial con EU

México, en cambio, mantiene una exposición mucho mayor. De acuerdo con datos de Banxico, alrededor de 83% de las exportaciones mexicanas se dirigen al mercado estadounidense, sin señales de una diversificación. Esa concentración amplifica el impacto de cualquier disputa comercial, medida arancelaria o modificación al tratado regional.

Para México, el fenómeno resulta particularmente relevante debido a la estrecha integración que mantiene con la economía estadounidense y al papel que el país busca consolidar como plataforma manufacturera para América del Norte.

A pesar de ello, EDC reconoce que la integración regional continúa como una fortaleza. La cercanía geográfica con Estados Unidos, los costos competitivos y las cadenas de suministro compartidas mantienen atractivo al país para diversas industrias.