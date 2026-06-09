En este episodio, Mónica Alfaro y Diana Gante comentan que el presidente Donald Trump usa la guerra contra los cárteles para sumar votos en las elecciones intermedias, pero esto ha significado mayor presión para la presidenta Claudia Sheinbaum.
Guerra contra cárteles es la bandera electoral de Trump
El presidente estadounidense presiona al gobierno mexicano para ganar votos. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 09 junio 2026 06:59 AM
Publicidad
También comparten detalles de otros temas:
- T-MEC conecta a las fábricas de EU con 64% de las exportaciones mexicanas
- La apuesta de 93,000 millones de Pemex para revivir petroquímicos encara escasez de gas y décadas de rezago
- El reto de seguridad del Mundial 2026 no está en los estadios, sino fuera de ellos
- Buscadoras, CNTE, campesinos y comerciantes llaman a mega manifestación durante inauguración del Mundial
- La quiniela del Mundial de los líderes empresariales del país
Publicidad
Newsletter
Publicidad