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Expansión Daily

Quitar las exenciones del T-MEC costaría 466,000 mdd a Estados Unidos

El impacto equivaldría a unos 300 dólares adicionales por hogar tan solo en 2027. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 01 julio 2026 07:35 AM
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En este episodio, Puri Lucena, Alberto Zanela y Tlatoani Carrera platican sobre las consecuencias que podría tener perder las exenciones arancelarias que protegen a las mercancías que cumplen con las reglas de origen del tratado.

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También dan los detalles que debes saber sobre estos temas:

- Prórroga al registro de líneas abre una nueva batalla judicial en telecomunicaciones

- UIF bloquea cuentas a red ligada al Cártel Jalisco por robo de hidrocarburos

- México avanza a octavos de final del Mundial y jugará un partido histórico en el Azteca el domingo

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