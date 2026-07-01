En este episodio, Puri Lucena, Alberto Zanela y Tlatoani Carrera platican sobre las consecuencias que podría tener perder las exenciones arancelarias que protegen a las mercancías que cumplen con las reglas de origen del tratado.
Quitar las exenciones del T-MEC costaría 466,000 mdd a Estados Unidos
El impacto equivaldría a unos 300 dólares adicionales por hogar tan solo en 2027. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 01 julio 2026 07:35 AM
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