En este episodio, Mónica Alfaro, Patricia Tapia y Mario Palafox comentan que la decisión de Estados Unidos de no extender el T-MEC por otros 16 años vuelve más difícil que la economía crezca arriba del 2%, porque prolongará la incertidumbre para empresas e inversionistas, y esto podría limitar la inversión.
La revisión anual del T-MEC reducirá el crecimiento de México
La incertidumbre dificultará que México crezca más de 2%. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 02 julio 2026 07:24 AM
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Además, platican de otros temas:
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