La revisión anual del T-MEC reducirá el crecimiento de México

Además, platican de otros temas:

- Estados Unidos no extenderá el T-MEC y pone en suspenso a México y Canadá

- Automotrices llaman a salvar el T-MEC ante nueva incertidumbre comercial

- Registro telefónico arriesga la desconexión de 16 millones de líneas y la pérdida de 1,900 millones de pesos mensuales

- Afición y turismo durante el Mundial dejan una derrama de 45,000 mdp en 20 días, estima Concanaco

- México ya tiene rival: Inglaterra, que ganó 2-1 a Congo

