El 2023 marcará el regreso de la Electronic Entertainment Expo (E3), pero no como lo esperaban los fanáticos, pues Nintendo confirmó que no asistirá al evento, debido a que no encajaba con sus planes, informó un vocero de la empresa.

De acuerdo con lo dicho por el vocero a The Verge, “abordamos nuestra participación en cualquier evento caso por caso y siempre estamos considerando varias formas de interactuar con nuestros fanáticos. Dado que el show E3 de este año no encajaba en nuestros planes, hemos tomado la decisión de no participar”.

A pesar de esta decisión, la empresa japonesa dijo que siguen siendo “un firme partidario de la ESA y del E3”. Por su parte, los organizadores esperan que se trate de un evento memorable en su regreso.