Reseña: Metroid Prime Remastered, el juego que aprovecha al Switch al máximo

Al final de los 90, Nintendo dio el salto al 3D con juegos como Super Mario 64 o The Legend of Zelda: Ocarina of Time, títulos que marcaron un antes y un después en la industria. Pero faltaba una franquicia memorable de la empresa en tomar ese impulso: Metroid, una saga que, si bien no era un éxito de ventas, sí era muy querida entre los fanáticos.

Metroid Prime Remastered, el momento de brillo para Samus

Su momento de brillo en las tres dimensiones llegó hasta 2002, año en que la Game Cube vio el inicio de una nueva versión en esta franquicia con Metroid Prime, un juego que se alejaba de la historia principal en dos dimensiones, pero que igualmente estaba lleno de innovación y que ahora la empresa nipona está renovando en su edición definitiva para Nintendo Switch.

En su momento, Metroid Prime fue un parteaguas para la franquicia porque propuso un ángulo en primera persona para sentirte como si fueras la cazarrecompensas, Samus Aran, en el inhóspito espacio sin olvidar la exploración característica del género Metroidvania, la cual te obliga a retroceder tus pasos para encontrar mejoras o nuevos caminos.