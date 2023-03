YouTube restauró el canal de Donald Trump

Pero Youtube no es la única plataforma que ha restablecido el acceso al ex mandatario.

Meta restableció las cuentas de Facebook e Instagram de Trump a principios de año, mientras que su cuenta de Twitter fue restaurada en noviembre por su nuevo propietario Elon Musk.

Sin embargo, el expresidente no se ha mostrado activo en las redes sociales. Su último tuit es del 8 de enero de 2021, donde mencionó que no se presentará a la inauguración el 20 de enero.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021