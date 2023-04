Las palomas azules se mantienen, aunque no seas suscriptor de Twitter Blue

¿Por qué no han desaparecido las palomas azules en Twitter?

Aunque Elon Musk señaló que la plataforma iba a priorizar la información de cuentas suscritas, ahora muchos de los usuarios tienen un mensaje que señala: Esta cuenta está verificada porque está suscrita a Twitter Blue o porque es una cuenta verificada según el sistema antiguo, sin embargo no dice cuando van a perder la icónica paloma.

Lo que sí se anuncia directamente en las cuentas que no han pagado es que van a perder su insignia si deciden no pagar. Uno de los medios de comunicación que señaló que no iba a pagar Twitter Blue fue el New York Times.

“No planeamos pagar la tarifa mensual por el estado de la marca de verificación para nuestras cuentas institucionales de Twitter”, dijo la publicación en un comunicado el domingo.

"Tampoco reembolsaremos a los reporteros por Twitter Blue para cuentas personales, excepto en casos excepcionales en los que este estado sería esencial para fines informativos".

En respuesta al medio, Musk dijo que, por lo tanto, eliminaría la marca de verificación.

The Washington Post informó la semana pasada que los esfuerzos para eliminar las marcas azules heredadas podrían llevar mucho tiempo debido a la presencia de importantes elementos manuales en el proceso.

¿Qué problemas trae el costo por verificar tus redes sociales?

Algunos activistas digitales señalan que uno de los principales peligros de este tipo de tendencia es la posibilidad de invisibilizar a organizaciones o empresas, pues en muchos casos el hecho de buscar pagar este tipo de cuotas evita que las publicaciones de organizaciones sin fines de lucro no sean populares y por ende el algoritmo muestra a los usuarios lo que es popular en la red.

Además las probabilidades de que se roben identidades en la plataforma es más sencillo para los estafadores.