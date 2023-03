Sin embargo, esto ni el ser la creadora de Twitter Blue - sobre la que Elon Musk ha puesto especial énfasis para incrementar sus ingresos-, fueron suficientes para evitar que ella también formara parte de los afectados.

Ante esto, Crawford tuiteó “Lo peor que podrías tomar al verme apostar todo en Twitter 2.0 es que mi optimismo o mi trabajo duro fueron un error. Los que abuchean y se burlan están necesariamente al margen y no en la arena. Estoy profundamente orgulloso del equipo por construir a través de tanto ruido y caos. 💙”

The worst take you could have from watching me go all-in on Twitter 2.0 is that my optimism or hard work was a mistake. Those who jeer & mock are necessarily on the sidelines and not in the arena. I’m deeply proud of the team for building through so much noise & chaos. 💙

