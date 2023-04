Y es que Twitter prohibió que los usuarios de Substack incrustaran tuits en sus notas y también bloqueó aquellos enlaces a la plataforma o los marcó como “potencialmente spam o inseguros”.

La nueva ampliación hasta los 10,000 caracteres, destacó la empresa a través de una publicación, está orientada hacia los escritores que se encuentran dentro de la plataforma y buscan nuevas formas de monetizar su contenido, pues se combina con el modelo de Suscripciones, el cual hasta el momento está disponible sólo en Estados Unidos.

Suscripciones, antes conocido como Super Follows, es un servicio con el que los creadores de contenido pueden monetizar sus publicaciones limitando el acceso a aquellos usuarios que paguen por verlas. De acuerdo con Musk, durante los próximos 12 meses, Twitter no recibirá ninguna ganancia de quien use este modelo.

No obstante, los creadores en realidad no recibirán los ingresos en su totalidad. Según la explicación del empresario, sólo serán acreedores al 70% de las ganancias si la suscripción es en dispositivos iOS o Android (debido a la comisión del 30% que tienen sus tiendas de apps) y de alrededor del 92% si la suscripción proviene de web (la cifra dependerá del procesador de pago).