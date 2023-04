Netflix informó en su primer reporte trimestral de 2023 que sus ingresos y ganancias operativas estuvieron en línea con sus expectativas, pues las ganancias por acción alcanzaron los 2.88 millones con ingresos de 8,162 millones de dólares.

Esto lo atribuyen al catálogo de contenido, que incluyó el regreso de series como Outer Banks, You y Ginny & Georgia, así como el lanzamiento de nuevas producciones como The Night Agent y The Glory.

Además, logró alcanzar la calificación de grado de inversión tras una reciente actualización de Moody's.

Para el resto del año, la empresa espera ampliar su margen operativo y generar al menos 3,500 millones de flujo de caja libre, mientras que también buscará lanzar su programa de compartir cuentas en varios países y mejorar su experiencia publicitaria con más opciones de transmisión y mejor calidad de video para atraer a un público más amplio.

En su carta para los inversionistas, mencionaron que están en camino a cumplir sus objetivos financieros para todo el año 2023. Para el segundo trimestre, pronostican un ingreso de 8,200 millones, un 3% año tras año - o un crecimiento del 6% sobre una tasa de cambio neutral.