¿Qué pasa con la canción creada con IA de Drake y The Weeknd?

Una de las últimas polémicas fue provocada por la canción Heart on my sleeve, donde supuestamente cantan Drake y The Weeknd, misma que se volvió viral en plataformas, alcanzando 600,000 reproducciones en Spotify, así como 15 millones de visitas en TikTok y 275,000 views en YouTube. Ante tal popularidad, Universal Music Group pidió que la canción fuera removida por 'contenido infractor creado con IA generativa'.

Muchos especularon que la canción era un truco publicitario de una empresa de tecnología emergente, pero los contenidos fueron publicados por Ghostwriter977.

El sello musical le dijo a la revista Billboard que las publicaciones virales "demuestran por qué las plataformas tienen una responsabilidad legal y ética fundamental para evitar el uso de sus servicios de manera que perjudique a los artistas".

¿Qué pasa con la música hecha con IA?

Curiosamente, esta no es la primera vez que el rapero Drake es arrastrado al mundo de la IA. Su voz se ha utilizado para crear su versión de IA para una canción del rapero neoyorquino Ice Spice. Pero, hasta ahora, ninguno de los artistas ha respondido a la canción viral.

Además, esta no es la primera discusión en torno al uso de estas herramientas. Hace unas semanas Midjourney y Stability AI, dos herramientas de inteligencia artificial destinadas a la creación de imágenes mediante una breve descripción de texto, se vieron envueltas en una demanda colectiva realizada por un trío de diseñadores.

Y aunque la regulación en torno al uso de estas herramientas han provocado que en algunos países no estén disponibles, como es el caso de ChatGPT en Italia, el sello discográfico busca incentivar a la industria a evitar que estas apps ganen dinero a través de la viralización, además de discutir sobre los efectos del uso masivo para el trabajo de artistas.

Cabe destacar que en Genius, una de las plataformas que postea las letras de canciones, se especifica que la canción está hecha con Inteligencia Artificial, algo que no hace usualmente.