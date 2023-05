Este juego de Zelda ya vendió más copias que álbumes de Queen y Britney Spears

Tears of the Kingdom es secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que catapultó las ventas del Switch cuando se lanzó en marzo de 2017. Este juego no sólo redefinió al género de aventura y a la estructura de mundo abierto en los videojuegos, también rompió por mucho los récords históricos de ventas de la saga.

Al momento en que se redacta este texto, el dato más reciente de ventas, de acuerdo con Statista (diciembre 2022), es de 29 millones de copias vendidas en su versión de Switch, y 1.69 millones en su versión para Wii U, sumando 30.6 millones en el mundo.

Según el reporte financiero de Nintendo , BOTW es el cuarto juego más vendido del Switch, superado por Super Smash Bros. Ultimate (30.44 millones), Animal Crossing: New Horizons (41.59 millones) y Mario Kart 8 Deluxe (52 millones).

Previo a BOTW, que sostenía el título de más vendido de la saga The Legend of Zelda era Twilight Princess, lanzado originalmente en 2006 para dos consolas, GameCube y Wii, y relanzado para Wii U en una nueva versión adaptada a su hardware en 2016. Al sumar las ventas de todas esas versiones, TP tiene cerca de 10 millones de copias vendidas . BOTW triplica ese número.

Más exitoso que Queen, Britney Spears y Michael Jackson