De acuerdo con las expectativas de la compañía, se espera que durante este año fiscal se vendan 15 millones de unidades de Switch, una cifra por debajo de la estimación de los analistas de 15.7 millones de consolas.

“Intentamos no sólo poner un sistema en cada hogar, sino varios en cada hogar o incluso uno para cada persona”, señaló Nintendo en un comunicado de prensa; sin embargo, los datos revelan que la única versión que tuvo un incremento de ventas fue Nintendo Switch OLED, mientras que el modelo meramente portátil, Lite, tuvo una caída del 29.2%.

Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, aceptó que “será difícil mantener el impulso de ventas de Switch durante su séptimo año” en el mercado e incluso calificó a su meta de 15 millones de unidades vendidas como “un poco exagerada”.

Sin rastros de una nueva consola

Aunque los fanáticos de los videojuegos esperan que Nintendo lance una nueva consola en el futuro próximo, entre los planes de la empresa no existe esa posibilidad por el momento, de acuerdo con Furukawa.

Y es que el ejecutivo resaltó que no hay ningún hardware, ya sea nuevo o actualizado, en el pronóstico anual de la compañía, pero resaltó que buscarán impulsar la demanda del actual de cara a la temporada navideña.

Cabe mencionar que las caídas en las ventas de Nintendo Switch no son actuales, pues el trimestre pasado también tuvieron un rendimiento pobre e incluso Furukawa decribió a la temporada navideña del 2022 como “decepcionante”, debido a lenta reapertura tras el covid y al malestar económico que provocó la presión inflacionaria.

Este es uno de los periodos más complejos para Nintendo, pues mientras las ventas de su consola disminuyen, las de su competidor directo, Sony, aumentan. Según las previsiones de la empresa, esperan vender más de 25 millones de unidades durante este año.

El software de Nintendo también sufre una caída

Otro de los sectores en donde Nintendo ya no está teniendo el mejor rendimiento es el software, pues en total vendieron 213.96 millones de unidades, es decir, un 9% menos que en el 2022, cuando registraron 235 millones de títulos vendidos.

La cifra es relevante, pues no superaron el rendimiento del año anterior a pesar de que se lanzaron importantes títulos, como Splatton 3 , en septiembre, y Pokémon Escarlata y Púrpura en noviembre, que vendieron 10.6 millones y 22.1 millones de unidades, respectivamente.

Para este año, la empresa tiene preparado el lanzamiento de uno de los juegos más esperados en la industria: The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, además de que ha recibido el fuerte impulso por parte de la película de Super Mario Bros., que ya se encuentra entre los filmes de animación más taquilleros de la historia.