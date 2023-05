MrBeast, de regalar 50,000 dólares a ganar más de 100,000 por publicación

Con estas cifras sobre su alcance, la firma consultora estima que el creador de contenido podría cobrar entre 111,000 hasta 186,000 dólares por una historia, además de 334,00 hasta 557,000 dólares por un reel.

Jorge Zerecero, director estratégico para Latinoamérica de Tagger, explica que el éxito tanto del concurso como del contenido en general de MrBeast se debe a la “credibilidad que ha logrado construir como influencer tras sus reconocidas acciones filantrópicas. Su público realmente espera y expresa una esperanza de ganar uno de sus premios alguna vez”.

El especialista también resalta que su contenido no es atractivo únicamente por los regalos que da, sino por su equipo y patrocinadores que apuestan por su “contenido disruptivo” y los resultados son millones de impresiones en pocos días. Actualmente, su canal de YouTube tiene más de 153 millones de suscriptores, pero además tiene versiones de su contenido doblado a diferentes idiomas

“MrBeast es un experto en creación de contenido viral, podemos notar que los detalles como las miniaturas y los títulos de sus videos están perfectamente cuidados con la intención de lograr clics. Además, suele estar al tanto y sumarse a las tendencias que están en boca de todos y realiza contenido en formatos populares como retos, reacciones e invitaciones a celebridades”, comenta Zerecero.

¿Quién es MrBeast?

Donaldson tiene 25 años y es el youtuber con más suscriptores en el mundo. Es conocido como uno de los primeros creadores de contenido de la plataforma, pues inició su carrera en el 2011, sin embargo, para llegar a lo más alto tuvo que esperar hasta el 2017 para tener su primer gran éxito viral.

Dejó la universidad con el objetivo de volverse reconocido en Internet. Su primer video viral fue de él mismo contando del 1 al 100,000. A partir de ese momento, continuó realizando contenido para volverse famoso dentro de la plataforma y ahora es un tema de conversación en el internet.

Zerecero resalta que otro rasgo distintivo de este creador, además de su contenido, es que se ha enfocado en la filantropía. “Cuando los influencers realizan este tipo de videos, generalmente logran aumentar su credibilidad y suelen generar un impacto positivo en sus audiencias, especialmente las más jóvenes, que están más influidas por estas figuras”, comenta el experto.

Y eso es algo que precisamente han aprovechado las marcas, pues según datos del estudio YouTube BrandConnect de Ipsos, el 47% de los consumidores estadounidenses de entre 18 y 24 años encuestados afirmó que sienten una conexión personal con una marca cuando la utiliza un creador de contenido que les gusta,

MrBeast también es importante en México

Aunque sus videos tienen poco que ver con México, el primer ganador del concurso que realizó el influencer fue Rogelio Hernández, un joven de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que se llevó los 10,000 dólares (cerca de 176,000 pesos).

“Vi que la probabilidad era de 0.0008, entonces ahorita si salgo a la calle me voy a cuidar de los rayos, porque había más probabilidad de que me caiga un rayo a que me ganara ese premio”, contó Hernández a través de un TikTok.

Pero ese no es el único hecho por el que MrBeast es relevante en México, pues a partir de este 18 de mayo ya está disponible su servicio de comida rápida en CDMX, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Puebla y Saltillo a través de aplicaciones de entrega, siendo el primer país de Latinoamérica adonde llega.

“Empezamos por ciudades clave alrededor del mundo. Hoy llegamos a México gracias a su potencial y al alcance que tiene MrBeast y MrBeast en español en esta región, un mercado clave para nosotros”, dijo el influencer en un comunicado.