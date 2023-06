Starfield, una estrategia de Xbox para fortalecer el Gamepass

Xbox apuesta por la diversidad de videojuegos

En el showcase, Xbox mostró la variedad en sus productos, pues incluyeron tanto los juegos más populares como algunos de estudios independientes. “Para nosotros, se trata de accesibilidad y que el gaming sea para todos” compartió con este medio Matt Booty, director de Microsoft Game Studios.

La firma japonesa CAPCOM aprovechó la oportunidad para presentar su nuevo videojuego “Path of Goddess”. Por otro lado, el estudio independiente austriaco Microbird Games anunció “Dungeons of Hinterberg”; y Thunder Lotus Games, responsables de juegos como “Spiritfarer”, lanzaron “33 Immortals”. También se anunciaron las secuelas de “Star Wars”. “Hellblade” o “Like a Dragon”.

“Seguimos siendo una compañía centrada en la consola, pero buscamos que los gamers tengan accesibilidad en donde sea que quieran jugar” complementó Booty ante la situación de fortalecer el GamePass y acompañarlo de hardware con el lanzamiento de una nueva consola de la Serie S de Xbox con 1Tb de almacenamiento que costará $349 USD y la alianza con Asus y el ROG Ally para la parte móvil.

Tanto Starfield como “Forza Motorsport” son la joya de la corona de Xbox para este año, pues son la muestra de la capacidad de sus estudios y el futuro que tienen por delante. No obstante, lo más importante para un servicio como este es el tener un gran catálogo, con juegos variados, accesibles y para todo tipo de público.

Booty también fue enfático en que juegos como “Sea of Thieves”, “Forza Horizon 5” y “Psychonauts” tienen más de 10 millones de jugadores cada uno, lo que refleja que no solo se trata de alcanzar un volumen de jugadores por juego, sino a través de toda la plataforma.

Además, durante la conferencia What’s Next for Gaming, Sarah Bond, responsable de alianzas globales, anunció la alianza con GeForce Now, el servicio de Cloud Gaming de NVIDIA y que va a estar disponible en el Gamepass. Con esta alianza, los jugadores podrán acceder no solo al catálogo de juegos en streaming, sino que recibirán la potencia de las tarjetas gráficas remotas de NVIDIA que les permitirán jugar en alta calidad a detalles 4K desde la Nube.

El futuro de Xbox luce sólido anclado en los lanzamientos, pero especialmente por el ecosistema que busca construir a través de sus suscripciones. Y, aunque aún no es oficial la compra de Activision/ Blizzard, las adquisiciones dan ese potencial al catálogo de juegos de la empresa, lo que le permite competir de forma global de una forma más cercana con los otros gigantes de la industria como Sony de la mano del PlayStation, y de Tencent Holdings a través de sus múltiples marcas como RIOT Games.