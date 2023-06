App vs página web: ¿cuál es mejor para tu negocio?

Pero donde Brissa se tropezó fue en la digitalización externa. “Con la pandemia hubo la necesidad de volverme más presente en redes sociales”, pero compartió que su principal error fue no conocer cómo funcionaban. “Si no tienes una idea clara, nada más pagas y no ves resultados y la otra parte te dice que es normal”.

Página web o app: las principales diferencias

Esto va a depender completamente de los objetivos y tipo de negocio. De acuerdo con el Observatorio de Datos 2023, realizado por GoDaddy globalmente, después de constituir una nueva empresa, los primeros pasos que suele dar un emprendedor en promedio para darla a conocer consisten en: abrir perfiles en redes sociales (38%), hacer publicidad en línea (30%), crear un logotipo (28%) y lanzar un sitio web (27%).

Una página web es, básicamente, el espacio digital para enfocar todas las actividades de tu empresa para generar visibilidad y adquisición de clientes o potenciales clientes, compartió Gianluca Stamerra, director senior de GoDaddy para Latinoamérica.

De acuerdo con Stamerra, uno de los principales errores que cometen los pequeños emprendedores y Pymes es no reconocer las suposiciones y creer que va a funcionar algo sin haberlo probado en el mercado.

Otra cuestión es que una página web permite profesionalizar más el negocio. El tener una permite tener una cuenta de correo profesional, un dominio y una imagen “más profesional comparada con el mundo general”.

Las aplicaciones son para otro tipo de objetivos. Alejandro Noriega, director regional de ventas en AppsFlyer para Latinoamérica, compartió: “Todo depende del producto. Si quieres crear una experiencia propia y personalidad de la marca definitivamente tienes que construir cosas propias”.

De acuerdo con Noriega, en México, las categorías que más han crecido en cuanto a las aplicaciones son los supermercados, servicios financieros, retail y moda. “Hubo un repunte en el uso de apps propias (...). Cada vez seleccionamos más las apps que descargamos, pero estamos perdiendo el miedo para adquirir y generar productos a través de apps de terceros”, compartió y complementó que 67% de las ventas en línea se generan de dispositivos móviles, y de ese porcentaje, 60% son compras realizadas en apps.

“No es que una sea mejor que otra pero no necesariamente nos van a convenir”, compartió Dadi Adissi, fundador y director de NTechnology, empresa mexicana dedicada a las TICs. Adissi comparte que los emprendedores y Pymes tienen que entender su negocio, sus fortalezas y reconocer qué plataformas funcionan más, así como apalancarse de plataformas que ayuden a subsanar cosas que no se tienen, como los marketplaces.

Por otro lado, está la recopilación de datos de los usuarios. En la parte web, desde que se eliminaron las cookies, ahora se miden los datos e interacciones de manera más anónima, y ya no se rastrea la información del usuario, sino los comportamientos.

En cuanto a las aplicaciones, Noriega compartió que aunque también se rastrean comportamientos de manera anónima, el formato permite identificar otro tipo de información que los usuarios acepten de manera más sencilla o sean más conscientes que están compartiendo su información, por los permisos que dan. “Tu puedes decirle a una app si quieres que siga tu ubicación o no, o puedes ponerle notificaciones”, dijo.