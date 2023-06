Review Honor Magic5 PRO: el teléfono con una cámara de cine polémica

El modo “retrato” utiliza Inteligencia Artificial para hacer más borroso lo que no estás enfocando y un aspecto positivo es que esto se puede modificar a tu gusto.

Fotografía tomada con el Honor Magic5 Pro en modo "retrato" (Ginger Jabbour)

Sin embargo, algo que no me encantó de este teléfono es el “modo belleza” que ofrece su cámara frontal.

El modo “unificar rostro” hace que la piel se vea completamente lisa, libre de pecas, granos, arrugas, o cualquier “imperfección”; el modo “afinar rostro” hace que los cachetes se vean más delgados; y el modo “tono” me pareció que da opciones de color para que escojas si quieres verte “más blanco”, aunque a varios usuarios les puede gustar este modo, en lo personal no sentí que me reflejara.

La periodista Elle Hunt escribió un artículo para The Guardian donde explica cómo es que las ‘selfies’ están llevando a un aumento en la dismorfia corporal y las cirugías plásticas, por ello es que este tipo de herramientas se deben de usar con precaución.

Dicho esto, pasemos al vídeo. El Honor Magic5PRO tiene los modos “video”, “película” y “profesional” y la resolución puede ser: 21:9 4K; 16:9 4K; 21:9 1080p o 16:9 1080p y puedes grabar en 24, 30 o 60 fps.

El modo “video” es, literalmente, grabar sin cualquier ajuste. El modo “profesional” te ofrece la posibilidad de ajustar el balance de blancos, la apertura, el ISO y muchas otras modalidades para profesionales que personalmente no utilicé, pero que pueden ser útiles para los más exigentes en vídeos.

Pero el modo “película” es el que me pareció extraordinario y la razón principal por la cual recomendaría comprar este teléfono, pues tuve la sensación de que estaba grabando con una cámara de cine tan profesional como una Black Magic Pocket.

Puedes grabar en modo “log” o con Luts predeterminados. Además, algo que me gustó es que mientras estás grabando puedes pausar la grabación sin cortar el vídeo por completo, lo que hace demasiado sencillo que puedas hacer reels o hasta tu propia película sin tener que pasarlo por programas de edición.

Por otro lado, también me impresionó que a la par de que grabas un video y haces zoom, no se pixelea la imagen y se ve fluido el cambio.

Precio del Honor Magic 5 Pro en México y otras características.

El precio del Honor Magic 5 Pro en México es de 25,999 pesos y está disponible en la tienda de Honor, Telcel y distribuidores autorizados Liverpool y Sears.

En cuanto al diseño del teléfono, no tiene nada del otro mundo. Mide 162.9 mm, y tiene un ancho de 76.7 mm y una pantalla de 6.81 pulgadas. No considero que me estorbara y un plus para mí es que sí cabía en los bolsillos de mis jeans. También, el tamaño grande de su pantalla hacía que la experiencia de ver vídeos fuera cómoda.

Por otro lado, pesa 219 gramos; que es poco más que un iPhone 14. Me pareció importante que no fuera pesado porque no me cansé ni me dolió la muñeca al grabar vídeos; algo que sí ocurre con teléfonos más pesados.

En cuanto a su funcionamiento, tiene un procesador Snapdragon 8 Gen 2 , que es el mismo que tienen otros teléfonos como el Samsung Galaxy S23 o el Vivo X90 Pro Plus. Utilicé el teléfono para actividades muy sencillas, como navegar en internet, WhatsApp y redes sociales y funcionó de manera rápida y fluida.

Veredicto

Si eres un creador o creadora de contenido, fotógrafo, cineasta o simplemente buscas un teléfono para generar buenas fotos y videos y usar en tu vida cotidiana, te recomiendo este teléfono.

Considero que la calidad cinematográfica que ofrece es similar a cámaras de cine como la Black Magic Pocket, que cuestan casi lo mismo, pero adicionalmente tienes un teléfono.

Sin embargo, si no te interesa la fotografía, considero que no tiene ningún plus extraordinario y puedes encontrar opciones más económicas, como el Honor Magic5 Lite o un iPhone SE.