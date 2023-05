Esto es todo lo que contiene la caja. (Ginger Jabbour)

El Echo Auto está conformado por el módulo de micrófono y el módulo de la bocina. El del micrófono cuenta con dos botones: uno de acción y otro para silenciar, y es el que permite escuchar tus peticiones.

Por otro lado, el módulo de la bocina es el que dará las respuestas y esto puede ser a través de ella -que suena a un volúmen bajo. Si traes las ventanas abajo, casi no se escucha-, o las bocinas del automóvil.

Me pareció un diseño estorboso, pues el cable mide 90 centímetros y me daba la sensación de que, por ello, esa parte de mi auto se veía desordenada. Además, el micrófono se puede pegar a través del soporte adhesivo, pero las bocinas no tienen ningún tipo de soporte, por lo que se sumaban a la sensación de desorden.

Considera que el soporte adhesivo tiene que estar en una superficie plana o lisa, preferentemente de plástico duro. Esto porque pega muy bien y si lo pones en alguna superficie de piel, puedes dañarla.

El dispositivo lo puedes conectar de tres maneras: a través de usb directamente en el auto o cable auxiliar. Pero si tu auto no cuenta con una entrada USB-A, puedes utilizar el cargador rápido que se introduce en la toma de mechero. Este incluye el puerto USB-A y adicionalmente, USB-C. En ese sentido, el diseño está bien pensado, pues está hecho para que puedas utilizar el dispositivo en cualquier automóvil sin importar de qué año sea.

Por otro lado, la instalación se hace a través de tu teléfono y es ahí donde creo que hay puntos a considerar: el primero, necesitas tener forzosamente un teléfono con datos para que el Echo Auto pueda funcionar. Esto porque Alexa funciona a través de internet y, si tu teléfono no tiene datos, o gastas muchos, este aparato es obsoleto.

La instalación se hace a través de la aplicación de Alexa. Tienes que entrar a la app, seleccionar la opción “dispositivos” / “añadir dispositivo” / “echo auto” y seguir las instrucciones.

En mi caso, tardé casi 20 minutos en hacerlo y la instalación me desesperó porque tuve que repetir el proceso dos veces, pues la primera no funcionó del todo bien. Si vas a instalar este dispositivo, considera que tienes que estar dentro del coche, en una zona donde tengas acceso a tus datos y señal.

Usos de la Echo Auto

La primera vez que vi este dispositivo pensé: “¿para qué necesitaría un asistente virtual en mi auto?”. Este dispositivo puede ser utilizado para diversas funciones: pedirle a Alexa que reproduzca música, hacer llamadas y enviar mensajes con voz, tiene algunos juegos para que los acompañantes se entretengan en el camino o controlar tu casa inteligente desde el auto.

Cuando fui a la presentación del Echo Auto mencionaron que este dispositivo se creó pensando en que puedas controlar tu teléfono sin la necesidad de quitar las manos del volante, pero no cumple a 100% con esa función. Para muchas de las cosas te pide que selecciones algo en tu teléfono y un ejemplo de ello fue con los mapas.

Lo primero que le pedí a Alexa es que me indicara cómo llegar a mi trabajo y además de que me desesperó porque no entendía mi dirección, se la repetí más de cinco veces, también me pedía que seleccionara en mi teléfono si estaba bien -algo que me hubiera ahorrado mucho tiempo si desde un inicio hubiera ingresado la dirección manualmente y ya.

También le pedía por voz que me diera las instrucciones en la aplicación de Waze, y por más que se lo pedía, me lo abría en Google Maps.

La segunda cosa que le pedí fue que reprodujera música y esto sí lo hizo de manera fluida a través de mi cuenta de Spotify. Algo divertido es que le pedí que me enseñara música nueva y automáticamente reprodujo canciones que probablemente yo no hubiera puesto manualmente.

Al estar manejando sola le pregunté si me podía entretener y, sorprendentemente, me contó chistes graciosos. Mi función favorita fue pedirle que me contara “cuentos cortos” y eso me ayudó a distraerme del tráfico y que el trayecto fuera un poco más ligero.

No tengo más dispositivos de la familia de Alexa en casa, por lo que no pude probar cómo funcionaba el pedirle que controlara esos gadgets, pero algo que se supone que puedes hacer con el Echo Auto es pedirle cosas como “enciende la luz de la casa” o “baja las persianas” y, si tienes los gadgets adecuados, lo hace por ti.

¿Vale la pena comprar el Echo Auto?

Probé este dispositivo en un auto que tiene CarPlay y me pareció que no fue un gadget que me ayudara, sino todo lo contrario. Me desesperó mucho porque en varias ocasiones no me entendía o a veces iba manejando y perdía la señal y no podía hacer nada con ella. No me pareció que fuera un buen sustituto a la pantalla.

Sin embargo, creo que es una opción divertida para los coches que no tienen pantalla o CarPlay que quieren tener una mejora o hacer más techie su auto. Si cuentas con un soporte para tener tu teléfono como una pantalla adicional y le pides indicaciones, puede ser una inversión divertida y útil para ciertos casos.

La Echo Auto segunda generación tiene un costo de 1,399 pesos y la puedes comprar en la página oficial de Amazon.