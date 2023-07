¿Qué datos compartirás con Threads, la nueva app de Instagram?

Threads, la nueva aplicación con la que Instagram busca competir con Twitter, está en el ojo del huracán por la información que obtendrá de los usuarios. Si bien el jueves ya estará disponible para su descarga e incluso ya se lanzó la versión web, hay preocupación y críticas debido a los datos que obtendrá de los usuarios.

Luego de que se hiciera público el lanzamiento de Threads, Elon Musk no esperó y criticó toda la información que podrían recopilar de los usuarios. “Gracias a Dios están administrados con tanta cordura”, señaló.

Por su parte, el fundador de Twitter, Jack Dorsey, publicó este mensaje: “Todos tus hilos nos pertenecen”, junto a una imagen de la ficha de privacidad de la App Store, en donde se muestra toda la información a la que podrán acceder.

La aplicación recopilará datos de salud y condición asociados al usuario, información financiera, contenido del usuario, historial de navegación y búsqueda, ubicación, contactos, información privada, historial de compras.

