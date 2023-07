Reseña Company of Heroes 3 en consolas: ¿Vale la pena otro juego de guerra?

Es maravilloso, incluso encantador, observar cómo tus diminutas tropas siguen tus órdenes y se desplazan por el campo de batalla, mientras decides cuál será el siguiente movimiento. No hay límite para usar la pausa táctica, pero tampoco estás obligado a usarla. Si te sientes lo suficientemente confiado, puedes omitir esta función, pero los novatos seguramente agradecerán que exista.

Sin esta función, tal vez no hubiera disfrutado tanto de este juego.

¿Adaptado correctamente a consolas caseras?

Este género suele reservarse para plataformas como PC o móviles debido a la precisión que se requiere para seleccionar y comandar numerosas tropas en entornos acelerados, así como para la lectura de mucha información desplegada en pantalla.

Me tomó aproximadamente unas 5 horas familiarizarme lo suficiente con los controles y el HUD. No fue fácil, pero no esperaba que lo fuera. Los juegos de guerra suelen ser exigentes, pero creo que COH3 hizo un buen trabajo adaptando los controles y el desafío general a una consola casera.

¿Lo más difícil? Leer los textos en pantalla. Es mucha información, ocurren muchas cosas muy rápido y uno no suele estar tan cerca de la televisión como de un monitor en un escritorio. Fue complicado al principio y continuó siéndolo después de varias horas de juego.

Algunos errores

Mi experiencia con COH3 no ha sido la más fluida o gratificante. Después de varias semanas, hay pocas sesiones de juego en las que no me encuentre con algún glitch o bug que, en el mejor de los casos, entorpezca mi diversión, pero en el peor, la detenga por completo.