5 consejos para ahorrar batería en tu laptop y extender su duración

Además, hay varios factores que pueden afectar la vida útil de tu batería, como utilizarla mientras la estás cargando, exponerla a temperaturas muy altas o dejar de usarla durante largos periodos de tiempo.

Esto porque cuando una computadora está en uso y si estás llevando a cabo tareas intensivas, requiere mucho procesamiento que genera calor y cargarla también genera calor. Si combinas ambos, el aumento de temperatura puede poner estrés adicional en la batería y sus componentes internos, lo que puede afectar su rendimiento y contribuir a un desgaste prematuro.

Por ello, te dejamos cinco consejos para cuidar y ahorrar la batería de tu laptop:

Cierra Programas que se Ejecutan en Segundo Plano

¿Tienes abierto un sinfín de aplicaciones y el navegador web? este es uno de los errores más comunes y que muchas veces se comete sin darnos cuenta. Cada programa en ejecución consume recursos y energía, lo que disminuye la duración de la batería. Por ello, asegúrate de cerrar todas las aplicaciones que no necesitas en ese momento. Al liberar la memoria y los recursos del sistema, ayudarás a prolongar la vida útil de la batería y mejorarás el rendimiento general de tu laptop.

Usa el Modo Ahorro de Energía

La mayoría de los sistemas operativos, incluidos Windows y macOS, ofrecen modos de ahorro de energía que ajustan automáticamente la configuración de tu laptop para consumir menos energía. Estos modos reducen el rendimiento de la CPU, disminuyen el brillo de la pantalla y ajustan otras configuraciones para lograr una mayor eficiencia energética. Activar el modo ahorro de energía cuando no necesites un rendimiento máximo es una forma sencilla y efectiva de extender la vida de la batería.

Apaga el WiFi y Bluetooth si no vas a Usarlos

El WiFi y Bluetooth son dos de las funciones más comunes en nuestras laptops, pero también son dos de los mayores consumidores de energía. Si no necesitas estar conectado a Internet o usar dispositivos externos, como audífonos inalámbricos, apagar estas funciones puede marcar una gran diferencia en la duración de la batería. Además, cuando no estás en una red WiFi o no estás usando dispositivos Bluetooth, no solo ahorras batería, sino que también mejoras la seguridad de tu laptop al reducir las posibilidades de acceso no autorizado.

Modo Hibernación es Mejor que Suspensión

Cuando no estés usando tu laptop por un período prolongado, como la noche, en lugar de dejarla en “modo suspensión”, considera usar el “modo hibernación”. La hibernación guarda todo tu trabajo y configuración en el disco duro y apaga completamente la laptop, por lo que deja de consumir energía. La parte positiva es que, cuando enciendas tu laptop nuevamente, restaurará todo tal como lo dejaste.

Reduce un Poco el Brillo

La pantalla de tu laptop es uno de los componentes que más energía consume, por lo que reducir su brillo puede marcar una gran diferencia en la duración de la batería. Además, ajustar la configuración de “apagado automático de la pantalla” para que se oscurezca después de un período corto de inactividad también puede ayudar a ahorrar energía.